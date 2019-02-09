DPA: власти Германии закупят новые системы для защиты от дронов

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы ФРГ укрепляют защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и закупят для этих целей пять систем наземного базирования. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на данные федерального правительства.

В настоящее время Германия располагает лишь одной стационарной системой по распознаванию потенциальной угрозы от БПЛА, а также двумя мобильными. Их задача - защищать население и жизненно важную инфраструктуру от нападений с воздуха. Кто является производителем новых систем, какова их стоимость и где они будут установлены, не уточняется.

Эксперты полагают, что сейчас значительно легче, чем еще 10 лет назад, купить дрон, оснастить его оружием и совершить террористический акт. "Новые технологии и их доступность делают нападения такого рода более вероятными", - полагают в кабмине ФРГ.

Важный аспект - защита гражданской авиации. К примеру, в прошлом году было зарегистрировано 158 случаев, когда дроны препятствовали полетам самолетов. Это на 80% больше, чем было еще в 2017 году.

Согласно немецкому законодательству, использовать любительские беспилотники запрещено вблизи аэропортов, больниц, тюрем, правительственных зданий, портов и вокзалов.