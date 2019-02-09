СМИ: в Афганистане задержан имам, занимавшийся вербовкой в ряды ИГ

ТАСС, 9 февраля. Специальные подразделения Национального управления безопасности Афганистана задержали имама одной из мечетей Кабула, который занимался вербовкой боевиков в ряды террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в субботу сообщает телеканал TOLONews.

По его данным, в заявлении Национального управления безопасности отмечено, что задержанный Абу Одайдулла Мутавакил, являющийся членом ИГ, также занимался преподавательской деятельностью в университете. Он "направил сотни образованных молодых людей в провинцию Нангархар для их вступления в ряды [террористической] группировки", приводит телеканал данные ведомства.

По меньшей мере 16 студентов задержанного преподавателя присоединились к ИГ и были арестованы в различных районах Кабула по обвинению в террористической деятельности, указывается в заявлении. "Задержанные признались, что Мутавакил призывал их к вступлению в ряды террористической группировки", - говорится в документе.