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Акции протеста во Франции

Во время марша "желтых жилетов" в Париже протестующие атаковали отделения банков

В частности, участники манифестаций учинили погромы на бульварах Распай и Монпарнас
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© Арина Лебедева/ТАСС

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Манифестация "желтых жилетов" в Париже сопровождается атаками на отделения банков, кафе и ресторанов. В этом убедился находящийся на месте событий корреспондент ТАСС.

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На середине пути от Елисейских полей к Сенату колонна находилась на бульварах Распай и Монпарнас. Там манифестанты и атаковали отделения банков. Один из офисов крупной страховой компании был полностью уничтожен погромщиками. Пострадало представительство банка BNP, ущерб был нанесен и ряду других компаний.

На улице Вожирар манифестанты закидывали камнями и бутылками полицейские машины. Несколько кафе и ресторанов были атакованы на улице Медичи. Полиции удалось быстро оттеснить наступавших, применив слезоточивый газ.

В настоящее время колонна подошла в Латинском квартале к зданию Сената Франции. Рядом с ним произошли значительные стычки с полицией, есть пострадавшие. Нескольких манифестантов задержали.

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