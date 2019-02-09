СМИ: две примкнувшие к ИГ гражданки Канады с детьми сдались силам коалиции в Сирии

ОТТАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Две гражданки Канады, которые уехали в Сирию из-за симпатий к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сдались курдским ополченцам, поддерживающим коалицию во главе с Соединенными Штатами. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Как рассказала телеканалу директор общественной организации "Семьи против насильственного экстремизма" (FAVE) Александра Бейн, в минувшие выходные с ней связалась по телефону одна из этих женщин, которая сообщила, что они вместе с детьми находятся в городе Багуз на востоке Сирии рядом с иракской границей. По ее словам, в тот момент к городу, который находился под контролем ИГ, подходили коалиционные силы и она посоветовала женщинам сдаться курдской милиции. В настоящее время канадские гражданки и их дети находятся в одном из лагерей для беженцев на северо-востоке Сирии.

Бейн отказалась сообщить имена женщин, а также раскрыть информацию о том, из какой они части Канады. Неизвестно, когда они прибыли в Сирию и как долго там находились, но, по словам общественницы, две канадки пытались сбежать от террористов ИГ в течение последних семи месяцев.

В МИД Канады СBC сообщили, что в курсе данной ситуации, но не могут пока оказать этим женщинам какую-либо консульскую помощь. Согласно канадским законам, в случае депортации на родину им может грозить до 10 лет тюремного заключения за то, что они примкнули к террористической организации.