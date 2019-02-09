Эксперт: предвыборная программа Порошенко толкает Украину в прошлое и ведет к расколу

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Предвыборная программа Петра Порошенко в 2014 году была консолидирующей, однако нынешняя раскалывает страну и превращает ее в "аграрный хутор". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в субботу украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя предвыборную программу действующего главы украинского государства.

"Сегодня стратегия Петра Порошенко в таких вопросах, как религия, язык, отношение к России, евроатлантическая интеграция раскалывает страну", - сказал он.

По мнению эксперта, выбранная стратегия является "сознательной, поскольку программа действующего президента Украины обращена в прошлое, то есть из страны индустриальной происходит превращение в аграрный хутор".

Программы соперников

По мнению политолога, нынешняя программа Порошенко уступает предвыборным тезисам его основных конкурентов - лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому (оба, по данным рейтинга электоральных предпочтений, обходят действующего лидера). "Чтобы ни говорили о Юлии Тимошенко, у нее есть попытка предложить новый курс, строить модель будущего. Она ориентирована на будущее при всех критических моментах, и это ее выгодно по сути отличает от того, что предложил Порошенко", - считает он.

Программа Зеленского, отметил аналитик, выстроена "в либеральном тренде". "Следуя ключевым маркерам, он все же избегает крайностей в своей программе. Его предложения более отвечают европейским стандартам, а у Порошенко отнюдь не Европа, а какой-то третий мир", - отметил Золотарев.

Предвыборная кампания 2014 года

Программа Порошенко 2014 года принесла ему победу на прошлых выборах президента, она, в отличие от нынешней, объединяла украинское государство, считает эксперт. "Если абстрагироваться от наблюдаемых сегодня поворотов в программе Порошенко - от тезисов об армии, веры, языке (активно озвучивались до Нового года - прим. ТАСС) к тезисам о благосостоянии, порядке, развитии, то предыдущая стратегия кампании и программа Петра Порошенко была консолидирующей, сшивающей страну, то есть все хотели мира, жизни по-новому, и это объединяло людей", - полагает Золотарев.

Предыдущую программу Порошенко эксперт назвал удачной по сравнению с представленной в субботу. "Это была удачная программа и вполне адекватная стратегия "Украина-2020", о которой все забыли, - достаточно качественный документ", - напомнил он. Но ее выполнение, по мнению эксперта, не было столь позитивным, как заявлялось. "Тогда Порошенко не обещал принятие этих безумных языковых законопроектов, не обещал носиться с "томос-туром" по стране, то есть это не то, что он предлагал. В прошлой программе были мир, евроинтеграция, реформы, модернизация страны, слоган "жизнь по-новому", но эта "жизнь по-новому" оказалась для миллионов украинцев жизнью на сковородке с кипящим пальмовым маслом", - отметил Золотарев.

В то же время политолог подчеркнул, что люди платят президенту той же монетой, о чем свидетельствуют низкие рейтинги Порошенко. "Можно некоторую часть народа обманывать все время, можно некоторых обманывать некоторое время, но нельзя всех обманывать все время", - пояснил политолог.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе форума "Открытый диалог" в Киеве представил свою предвыборную программу, которую ранее опубликовала Центральная избирательная комиссия страны. Во время выступления он заявил об официальном начале своей кампании как кандидата в президенты. В программе нынешний украинский лидер выделил пять основных сфер, на которые он планирует ориентировать страну в ближайшие пять лет в случае его победы: развитие агропромышленности, IT-технологий, машиностроения, логистики и туризма.

7 февраля Порошенко был зарегистрирован кандидатом в президенты Украины. 8 февраля Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию, по итогам которой претендентами на пост главы государства стали 44 человека. Выборы президента назначены на 31 марта.