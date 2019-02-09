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Президентские выборы на Украине - 2019

Эксперт: предвыборная программа Порошенко толкает Украину в прошлое и ведет к расколу

По мнению украинского политолога Андрея Золотарева, программа действующего президента Украины обращена в прошлое, "то есть из страны индустриальной происходит превращение в аграрный хутор"

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Предвыборная программа Петра Порошенко в 2014 году была консолидирующей, однако нынешняя раскалывает страну и превращает ее в "аграрный хутор". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в субботу украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя предвыборную программу действующего главы украинского государства.

"Сегодня стратегия Петра Порошенко в таких вопросах, как религия, язык, отношение к России, евроатлантическая интеграция раскалывает страну", - сказал он.

По мнению эксперта, выбранная стратегия является "сознательной, поскольку программа действующего президента Украины обращена в прошлое, то есть из страны индустриальной происходит превращение в аграрный хутор".

Программы соперников

По мнению политолога, нынешняя программа Порошенко уступает предвыборным тезисам его основных конкурентов - лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому (оба, по данным рейтинга электоральных предпочтений, обходят действующего лидера). "Чтобы ни говорили о Юлии Тимошенко, у нее есть попытка предложить новый курс, строить модель будущего. Она ориентирована на будущее при всех критических моментах, и это ее выгодно по сути отличает от того, что предложил Порошенко", - считает он.

Программа Зеленского, отметил аналитик, выстроена "в либеральном тренде". "Следуя ключевым маркерам, он все же избегает крайностей в своей программе. Его предложения более отвечают европейским стандартам, а у Порошенко отнюдь не Европа, а какой-то третий мир", - отметил Золотарев.

Предвыборная кампания 2014 года

Программа Порошенко 2014 года принесла ему победу на прошлых выборах президента, она, в отличие от нынешней, объединяла украинское государство, считает эксперт. "Если абстрагироваться от наблюдаемых сегодня поворотов в программе Порошенко - от тезисов об армии, веры, языке (активно озвучивались до Нового года - прим. ТАСС) к тезисам о благосостоянии, порядке, развитии, то предыдущая стратегия кампании и программа Петра Порошенко была консолидирующей, сшивающей страну, то есть все хотели мира, жизни по-новому, и это объединяло людей", - полагает Золотарев.

Предыдущую программу Порошенко эксперт назвал удачной по сравнению с представленной в субботу. "Это была удачная программа и вполне адекватная стратегия "Украина-2020", о которой все забыли, - достаточно качественный документ", - напомнил он. Но ее выполнение, по мнению эксперта, не было столь позитивным, как заявлялось. "Тогда Порошенко не обещал принятие этих безумных языковых законопроектов, не обещал носиться с "томос-туром" по стране, то есть это не то, что он предлагал. В прошлой программе были мир, евроинтеграция, реформы, модернизация страны, слоган "жизнь по-новому", но эта "жизнь по-новому" оказалась для миллионов украинцев жизнью на сковородке с кипящим пальмовым маслом", - отметил Золотарев.

В то же время политолог подчеркнул, что люди платят президенту той же монетой, о чем свидетельствуют низкие рейтинги Порошенко. "Можно некоторую часть народа обманывать все время, можно некоторых обманывать некоторое время, но нельзя всех обманывать все время", - пояснил политолог.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе форума "Открытый диалог" в Киеве представил свою предвыборную программу, которую ранее опубликовала Центральная избирательная комиссия страны. Во время выступления он заявил об официальном начале своей кампании как кандидата в президенты. В программе нынешний украинский лидер выделил пять основных сфер, на которые он планирует ориентировать страну в ближайшие пять лет в случае его победы: развитие агропромышленности, IT-технологий, машиностроения, логистики и туризма.

7 февраля Порошенко был зарегистрирован кандидатом в президенты Украины. 8 февраля Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию, по итогам которой претендентами на пост главы государства стали 44 человека. Выборы президента назначены на 31 марта.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичПрезидентские выборы на Украине - 2019
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