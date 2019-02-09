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Политический кризис в Венесуэле

МИД Венесуэлы назвал поощрением предательства призывы Болтона к военным

Ранее помощник президента США по нацбезопасности выразил надежду, что военные Венесуэлы позволят жителям страны получить американскую гуманитарную помощь

КАРАКАС, 9 февраля. /ТАСС/. Слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что военные Венесуэлы могли бы обеспечить доставку гуманитарной помощи из-за рубежа, представляют открытое поощрение предательства. Об этом написал в субботу в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

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"Еще больше подтверждений этой новой формы государственного переворота, в которой Вашингтон не прячется за спинами, но находится в первой линии атаки, поощряя предательство и отдавая приказы подчиненной ему оппозиции, - указал он. - Доказательства настолько очевидны, что сомнений не остается даже в США".

Ранее Болтон в Twitter выразил надежду, что военные Венесуэлы позволят жителям страны получить американскую гуманитарную помощь.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
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