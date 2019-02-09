Медведчук считает федерализацию Украины "единственным лекарством" от распада страны

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что является сторонником федерализации Украины, однако признал, что конституция Украины не позволяет этого достигнуть.

"Я лично - сторонник федеративного устройства, всегда был и им останусь, потому что я считаю, что федеративное устройство - это единственное лекарство от распада нашей страны", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

В то же время Медведчук отметил, что законодательство Украины не позволяет воплотить эту идею в жизнь. "Конституция действующего унитарного государства предусматривает автономность одного из регионов - региона Крым. И статус автономии в конституции унитарного государства прописан", - признал он.

Медведчук подчеркнул, что он не выступает с предложениями касательно федерализации страны. "Ничего нового я не предлагаю. Хотя мог предлагать и даже федеративное устройство, потому что, предлагая это, я понимаю, что его достичь можно только путем внесения изменений в конституцию, а это не сепаратизм. Это действия по правовому урегулированию базы, которая регулирует правовые отношения в стране", - пояснил он.

5 февраля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука, обвинив его в госизмене. По версии ведомства, политик, выступая на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 29 января, заявил "о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с собственным парламентом и правительством". По мнению прокуратуры, это противоречит статье 1 конституции Украины, согласно которой страна является унитарным государством.

Сам Медведчук, комментируя это решение Генпрокуратуры, назвал обвинения абсурдными и беспочвенными. По мнению политика, дело против него - это реакция "вашингтонского обкома" на мирный план урегулирования ситуации в Донбассе.

Управление со стороны США

Украина находится под внешним управлением США, но должна положить этому конец, заявил Медведчук. "Мы [Украина] находимся под внешним управлением США, и они что хотят, то сегодня и делают. И поэтому одна из политических задач, которые я ставлю, - это упразднить и положить конец любому внешнему управлению, которое будет в будущем и есть в настоящем на территории Украины" - сказал он.

Говоря о внешнем управлении, Медведчук привел в пример деятельность украинских банков, на которые влияют из США, в частности, с помощью механизма санкций.

"В украинском банке, где у меня счета или счета моих организаций, где я являюсь собственником, мне говорят, что мне надо закрыть счета, потому что у меня американские санкции <...> В суверенной Украине, в правовом государстве. А у наших банков есть корсчета в американских банках, и они боятся штрафных санкций со стороны американцев, если они будут сотрудничать, а это сотрудничество в плане финансового обслуживания людей, которые подпали под американские санкции", - пояснил Медведчук, назвав ситуацию "абсурдом". "Почему я, гражданин суверенного государства, должен страдать от наших украинских юридических государственных и частных банков только потому, что кто-то ввел санкции там", - риторически добавил он.

В отношении Виктора Медведчука США ввели персональные санкции 17 марта 2014 года в связи с ситуацией вокруг Крыма.

В новость были внесены изменения (22:23 мск) - добавлены цитаты Медведчука.