Правозащитники сообщили о более 1 тыс. задержанных в Венесуэле с 21 января

КАРАКАС, 9 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. участников митингов и протестов задержаны в Венесуэле с начала политического кризиса в конце января по подозрению в различных правонарушениях. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро.

"С 21 января до сегодняшнего дня было арестовано около 1060 человек, - сказал он. - В том числе было задержано 137 несовершеннолетних, в настоящий момент еще 10 из них все еще находятся под стражей".

Организация занимается юридической помощью задержанным, сбором для них еды и лекарств. Foro Penal провела в субботу акцию по сбору еды и лекарств, на которую, по оценкам корреспондента ТАСС, собралось около 50 человек. На акции присутствовал представитель посольства Колумбии в Венесуэле, однако он отказался комментировать свою роль в мероприятии, сославшись на то, что не уполномочен говорить без разрешения руководства. Власти Венесуэлы обвиняют Колумбию в поддержке оппозиции и планов военного вмешательства в ситуацию в стране.

В целом в Каракасе в субботу сохраняется спокойная обстановка. Накануне лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал в выходные проводить акции в поддержку доставки гуманитарной помощи из-за рубежа, однако на площади Альфредо Соделя в районе Лас-Мерседес, где традиционно собирается оппозиция и где, как ожидалось, состоится митинг, каких-либо мероприятий в субботу не было. На площади Боливара в центре города продолжается сбор подписей против вмешательства США в дела Венесуэлы, в котором участвуют сторонники президента Николаса Мадуро.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Два крупных митинга оппозиции 23 января и 2 февраля прошли без столкновений с полицией и сторонниками Мадуро, хотя политические оппоненты главы государства сообщали об отдельных задержаниях. Однако в ряде бедных районов на западе Каракаса 21-25 января произошли столкновения с полицией, в том числе с использованием оружия. Как заявил ранее Мадуро, все виновные в этих столкновениях были арестованы.