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Польша приобретет у США ракетную систему для поражения целей на расстоянии до 300 км

Церемония, в ходе которой объявят о покупке, запланирована на 10 февраля
Описание
© AP Photo/The News Tribune, Peter Haley

ВАРШАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Польша намерена приобрести американскую систему залпового ракетного огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило в субботу на своем официальном сайте министерство национальной обороны республики.

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Церемония с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака, в ходе которой будет объявлено о покупке, запланирована на воскресенье, 10 февраля.

"Это чрезвычайно важный элемент реализации программы модернизации Вооруженных сил Польши. Вместе с ракетными пусковыми установками Польша дополнительно получит средства уничтожения, а также пакет материально-технического снабжения и обучения", - информировало польское оборонное ведомство.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - ракетная система, способная поражать цели на расстоянии до 300 км. Ракетная установка располагается на бронированном легком грузовике.

Теги
СШАПольшаМоравецкий, Матеуш
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