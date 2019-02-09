Конгрессмен США предостерег Гуайдо от попыток добиться военной интервенции в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Американский конгрессмен Ро Ханна (демократ от штата Калифорния) предостерег лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, от попыток добиться американской военной интервенции в свою страну. Соответствующее сообщение законодатель опубликовал в субботу в своем Twitter .

"Господин Гуайдо, вы провозгласили себя лидером Венесуэлы, но вам не следует пытаться разрешить американскую военную интервенцию. Только Конгресс США вправе делать это [разрешать военное вмешательство]. И мы этого делать не собираемся", - сказал он.

Ранее Гуайдо в интервью газете The Wall Street Journal не исключил, что для свержения существующего режима может потребоваться иностранная интервенция. По его словам, "военная операция может быть наиболее эффективной формой давления", но это не то, на что оппозиция надеется.

В интервью телекомпании CBS американский президент Дональд Трамп не исключил возможности задействовать вооруженные силы США в Венесуэле. Мадуро в свою очередь заявил, что военное вторжение Соединенных Штатов в эту страну обернется для них огромными человеческими и военными потерями. Позднее минобороны Венесуэлы обратилось к молодежи с призывом вступать в ряды вооруженных сил.