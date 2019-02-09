В Швейцарии пройдет референдум об ужесточении контроля за урбанизацией

ЖЕНЕВА, 10 февраля. /ТАСС/. Общенациональный референдум, который определит перспективы развития градостроительной политики, пройдет в воскресенье в Швейцарии. Вынесенная на голосование инициатива молодежного крыла Партии "зеленых" нацелена на то, чтобы не допустить дальнейшего расширения урбанизированных территорий.

Предложено закрепить в конституции правило, согласно которому выделение новых зон под застройку допускается только в том случае, если аналогичная по площади территория в данном районе выводится из эксплуатации и возвращается природе или же используется для сельскохозяйственного назначения. В ныне существующих городах и деревнях предпочтение должно быть отдано внутреннему развитию жилых районов.

Сторонники инициативы обращают внимание, что в Швейцарии ежедневно под застройку суммарно уходит территория, равная по площади восьми футбольным полям. Прекращение хаотичного расширения урбанизированных районов с переключением внимания на более рациональное использование имеющихся возможностей внутри городов привело бы к сокращению ежедневных длительных поездок на транспорте от дома к месту работы и обратно, что благотворно сказалось бы на окружающей среде, поясняют они.

Партия "зеленых" нашла поддержку в первую очередь в рядах Социал-демократической партии и со стороны влиятельных природозащитных организаций, в частности Всемирного фонда дикой природы. Против жесткого регулирования урбанизации, однако, высказалось правительство страны. Не поддержали вынесенную на референдум инициативу и большинство депутатов от правых и центристских партий в обеих палатах парламента, а также круги бизнеса. Они считают, что действующее в Швейцарии законодательство в сфере регулирования строительства достаточно эффективно и введение суровых ограничений неминуемо приведет к замедлению экономического роста в ряде регионов, в частности на периферии и в Альпах.

Согласно проведенному в январе опросу общественного мнения, в поддержку инициативы о жестком регулировании урбанизации высказываются 47% граждан, против - 49%, остальные не определились. Со времени предыдущего подобного опроса, организованного в декабре, уровень поддержки этой инициативы сильно уменьшился.

В Швейцарии в воскресенье пройдут также местные референдумы по актуальным проблемам. В частности, в Женеве граждане выскажут свое мнение о новой редакции кантонального закона "О светском государстве", которая запрещает госслужащим, учителям и депутатам носить на работе религиозные символы или символы, воспринимающиеся окружающими как таковые, включая нательные кресты, головные платки и кипы.