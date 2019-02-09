Очередная волна протестов "желтых жилетов" не обошлась без столкновений с полицией

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Более 50 тыс. активистов движения "желтые жилеты" приняли участие в манифестациях, которые прошли в субботу по всей Франции. Об этом сообщили в субботу вечером представители французской полиции по итогам тринадцатой волны протестных акций, старт которым был дан в ноябре минувшего года.

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Согласно сведениям министерства внутренних дел Франции, наряду с Парижем демонстрации прошли также в Бордо, Тулузе, Монпелье, Дижоне, целом ряде других городов страны. В МВД оценили общую численность субботних манифестантов в 51400 человек. В Париже в шествиях "желтых жилетов" против роста цен приняли участие 4 тыс. человек.

Общая мобилизация манифестантов, по данным правоохранителей, в эту тринадцатую субботу протестов оказалась, таким образом, несколько ниже, чем неделю назад. Тогда их число, по официальным данным, составило в общей сложности 58400 человек. По утверждениям самих организаторов, численность манифестантов неделю назад была вдвое выше официальных сведений.

В столице столкновения демонстрантов с полицией произошли у резиденции Национального собрания (нижняя палата парламента), а затем на подступах к Эйфелевой башне. В соответствии с уведомлением организаторов, направленным накануне в префектуру, местом встречи манифестантов стала площадь Звезды.

Колонна демонстрантов, направившаяся вниз по Елисейским полям, перешла с правого на левый берег Сены. Шествие начиналось в спокойной атмосфере, но во время следования кортежа демонстранты разрушили несколько автобусных остановок, разгромили оказавшиеся на их пути магазины и отделения французских банков. Был подожжен неосторожно оставленный на улице кем-то из жителей обеспеченного квартала Porshe, принадлежащий к классу дорогостоящих автомобилей.

Сожжен патрульный автомобиль армии

У подножия Эйфелевой башни демонстранты сожгли патрульный автомобиль французской армии. Эти действия осудил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. "Военные, участвующие в операции Sentinelle ("Сантинель", часовой - прим. ТАСС), выполняют свою миссию и защищают жизнь сограждан от террористической угрозы, - заявил он в Twitter. - Атаки на военнослужащих недопустимы. Все будет сделано для того, чтобы совершившие преступления были задержаны и предстали перед судом".

У здания Национального собрания на набережной Ке д'Орсе манифестанты пытались сломать барьеры, установленные полицией. Силы правопорядка применили в ответ слезоточивый газ.

Во время столкновений ранения получил один из "желтых жилетов", который вел в этот момент фотосъемку. В результате взрыва гранаты ему оторвало руку. Он был эвакуирован с места происшествия пожарными и доставлен в госпиталь.

Ситуация в регионах

В открытом письме, опубликованном на страницах газеты Le Monde, 50 политиков из левого лагеря потребовали от полиции "отказаться от любых видов оружия, использование которых может привести к увечьям или смерти". За различные правонарушения полиция задержала в субботу 39 манифестантов.

Согласно сообщениям из регионов, манифестация в столице французского виноделия Бордо собрала около 5 тыс. участников. Это больше, чем в прошлую субботу. На полях демонстрации произошли столкновения манифестантов и полиции. Силы правопорядка применяли слезоточивый газ.

В Тулузе, промышленном и научном центре на юге Франции, марш собрал 6 тыс. участников. После рекордной по численности демонстрации в середине января, когда на улицы города вышли 10 тыс. человек, полиция первоначально перестала оглашать точные сведения о численности манифестантов. Однако, в эту субботу ее представители отошли от этой практики и обнародовали свои оценки.

Из Ниццы на юго-востоке Франции группа "желтых жилетов" отправилась в субботу к границе с Италией. Они попытались блокировать автомобильное движение на итальянской стороне, но были оттеснены полицией.

В Лионе произошла стычка между крайне правыми и крайне левыми участниками кортежа. В Сент-Этьене (департамент Луара) легкие ранения получили восемь полицейских.

Субботние демонстрации во Франции стали тринадцатой по счету с середины ноября волной протестов против роста цен и налогов, в частности - на автомобильное топливо. Они продолжаются несмотря на начавшиеся по инициативе властей общенациональные дебаты, призванные сформулировать ответы на социально-экономические требования манифестантов, избравших в качестве униформы светоотражающие желтые жилеты автомобилистов.