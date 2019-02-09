Террористы будут выведены из окруженных курдами районов на границе с Ираком

ТАСС, 10 февраля. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) будут выведены из двух последних районов на границе с Ираком, окруженных курдскими формированиями. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

По его информации, по условиям достигнутого соглашения о капитуляции остатки банд ИГ, разгромленных в пограничном секторе Хаджин, покинут в ближайшие два дня восточный берег Евфрата и направятся в район пустыни на границе с иракской провинцией Анбар. По другим сведениям, боевики будут выведены в оазис Эт-Танф.

Со стороны вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которой составляют курдские бойцы, сообщений о капитуляции банд ИГ пока не поступало. В субботу вечером директор информационной службы СДС Мустафа Бали сообщил агентству Reuters о начале решающего штурма двух последних форпостов ИГ у иракской границы. Ранее, по его словам, из этой местности по гуманитарному коридору были эвакуированы 20 тыс. мирных жителей, которых террористы использовали в качестве живых щитов.

"Уничтожение форпостов противника не займет длительного времени", - отметил Бали.

Курдское агентство Firat в свою очередь передало в субботу заявление командования СДС, где сообщалось "о последней битве с ИГ" в рамках операции "Буря Эль-Джазиры" (название региона на северо-востоке Сирии - прим. ТАСС), которая проводится с 11 сентября 2018 года.

По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате боевых операций и ударов ВВС западной коалиции на восточном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор было уничтожено свыше 1100 террористов. Потери курдов составили 600 бойцов. Жертвами авианалетов коалиции стали порядка 380 мирных жителей, в том числе 130 детей.

Сирийский центр мониторинга сообщил в субботу, что банда ИГ пыталась прорваться в район нефтяного месторождения Эль-Омар в Дейр-эз-Зоре, которое находится в руках СДС. Бой с террористами продолжался несколько часов, в результате курдские бойцы уничтожили десятерых из них и отбросили противника.