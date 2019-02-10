Около 6,5 тыс. человек приняли участие в антиправительственном протесте в Белграде

БЕЛГРАД, 10 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Несколько антиправительственных акций было организовано в субботу в восьми городах Сербии: Грачанице, Брусе, Александроваце, Пироте, Прокупле, Горни-Милановаце, Ягодине и в столице страны. В отличие от провинциальных протестов, собиравших порой менее 10 человек, манифестация в Белграде стала массовой. На улицы столицы, по оценке корреспондента ТАСС, вышли около 6,5 тыс. человек.

Одиночный антипротест

Акция протеста стартовала на площадке у философского факультета Белградского университета. Здесь манифестантов с одиночным "протестом против протеста" встречал председатель Ассоциации семей похищенных и убитых в Косове и Метохии Симо Спасич: "Студенты, молодежь! Призываю вас не поддерживать организаторов протеста, бывших властителей Сербии, разворовавших страну! Не верьте им, они снова приведут нас к катастрофе!"

Особого успеха его выступление не имело, вокруг политика собрались не более двух десятков человек. Остальные проходили к месту сбора оппозиционного митинга, где к заявленному началу акции собралось около 1 тыс. человек.

Пообщаться и сделать селфи

Большинство участников протеста составляли люди старше 45 лет, тогда как молодежи здесь не более 30%. Собравшиеся увлеченно общались друг с другом, знакомились, обнимались с друзьями, назначали встречи и даже свидания.

"Я пришла с подругой, чтобы выразить свое мнение относительно того, что происходит в стране. Я считаю, что то, что происходит, ненормально. А вообще здесь нам весело, мы собираемся здесь с друзьями каждую неделю, гуляем по городу и протестуем", - заявила студентка Марьяна.

"Не так уж и важно, что происходит. Главное, чтобы что-то происходило", - считает 45-летняя участница протеста Мина.

"Я не первый раз на протестах. Но это сейчас стало не то... организация плохая. Вот когда "Отпор" (молодежная организация, проводившая протесты против Слободана Милошевича в 2000 году, - прим. ТАСС) собирал людей, было иначе", - отметила Саша, 55 лет, активный участник протестов начала 2000-х.

Впрочем, и молодежь, и манифестанты старшего возраста не выпускали из рук телефоны, почти безостановочно делая селфи.

Большинство участников непрерывно свистители, создавая сильный шум. Свистки людям поначалу раздавались бесплатно, однако в последнее время это стало видом протестного бизнеса. В толпе проходили торговцы свистками, значками с лозунгами протеста и масками Гая Фокса. "Свисток стоит 100 динаров (около $1 - прим. ТАСС)", - ответил продавец на вопрос корреспондента ТАСС.

Ядро акции

Однако далеко не все участники протеста пришли на акции протеста ради удачных кадров. В толпе были видны сплоченные группы активистов, координирующих свои действия и задающих ритм шествию кричалками, свистками и вувузелами. Во главе каждой такой группы есть человек с мегафоном, который подает сигналы остальным. Группа из 10-20 человек подхватывает речовки, заводит толпу криками и свистом.

Большинство таких активистов прятали лица под масками, заматывают нижнюю часть лица шарфами. Они же расклеивали листовки с лозунгами протеста на здании государственного телевидения и на стенах Дома правительства.

Манифестанты несли во главе колонны транспарант с главным лозунгом протестного движения - "Один из пяти миллионов". Идея слогана появилась после заявления президента Сербии Александара Вучича о том, что он не допустит незаконного захвата власти, "даже если протестующих будет пять миллионов". В толпе видны многочисленные лозунги ("Долой Вучича, долой капитализм!", "Он врет всем!", "Началось!"), а также флаги Сербии и почему-то Канады, Норвегии и Евросоюза. Через определенные промежутки времени активисты под ритмичный свист и барабанную дробь заводят кричалку "Вучич - вор!", которая прокатывается по всей колонне.

Колонна прошла по центральным улицам города в сопровождении машин со звукоусиливающей аппаратурой, из которой оглушительно разносятся хиты сербского рока. Песни Bella ciao и сербский вариант песни "Ай, Кармела" (песня появилась еще в 1808 году во время сопротивления испанцев Наполеону, затем стала одним из символов борьбы республиканцев во время Гражданской войны в Испании в 1936-1939 годах) очень популярны у протестующих, их подхватывает вся толпа, поэтому их включают в ключевых точках маршрута колонны - у зданий государственного телевидения и кабинета министров.

Шествие завершилось у здания правительства Сербии, напротив полуразрушенного натовскими бомбардировками здания, которое занимал Генеральный штаб ВС Югославии. Здесь с агитационного грузовика к митингующим обратилась одна из лидеров протеста Елена Анасонович. Она назвала собравшихся "храбрыми гражданами Сербии", обвиняет Вучича (на каждое упоминание имени президента толпа разражается негодующими воплями и свистом), а затем пригласила людей на новую акцию протеста в следующую субботу.

Пробки и конфликты

По данным организаторов, "сегодня людей было не меньше, чем в предыдущие разы, около 20 тыс.". При этом протестное шествие не более чем 1% населения Белграда (в столице живут, включая незарегистрированных лиц, около 2 млн человек) оборачивается серьезными проблемами для остальных 99%. Перекрытие центральных улиц, которые и так с трудом справляются с острейшей проблемой заторов, привело в субботу к многокилометровым пробкам.

Так, на улице Кралицы Наталии скопились десятки автобусов, сотни машин, в том числе и машины скорой помощи, которые не могли пробраться к расположенному здесь крупнейшему в городе родильному дому. Нервы у людей после часов ожидания отказывали. На перекрестках вспыхивают конфликты, водители требуют от расходящихся с протестной акции людей идти по тротуарам, однако группы манифестантов ведут себя вызывающе, занимают проезжую часть, а самым агрессивным водителям наклеивают на стекла автомобилей листовки с политическими лозунгами и обзывают их "рабами Вучича".

Таксисты не берут пассажиров из центра. "Люди будут еще около часа расходиться, бессмысленно пытаться работать", - сетует пожилой таксист Вук.

Акции протеста проходят в Белграде десятую неделю подряд. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.

Возможная причастность посольства США

Ранее портал "Говори, Сербия" обвинил посольство Соединенных Штатов в том, что оно стоит за антиправительственными протестами. В качестве доказательств портал опубликовал эксклюзивные фотографии и видео, на которых лидеры протестов общаются с представителями американской дипломатической миссии. На представленных фото и видео запечатлены активисты протеста Елена Анасонович, актер Сергей Трифунович, избранный недавно председателем "Движения свободных граждан", а также представитель оппозиционного движения "Не дадим (задушить) Белград" Денис Ибишбегович, который, по данным портала, также является советником посла США по связям с НПО и оппозицией.

На фото видно, что оппозиционеры сидят за столом и с советником американской дипмиссии Дэвидом Линдгреном Геренбеком, третьим секретарем посольства США Катрин Вирджинией Валзак, а также сотрудником НПО "Центр по международным вопросам и вопросам безопасности" (занимается продвижением интересов евроатлантических центров в Сербии) Натаном Албахари.

Помимо фото, портал опубликовал три видеофайла продолжительностью одна-две минуты, на которых запечатлено, как представители оппозиции и сотрудники посольства США что-то обсуждают. При этом звук у записи отсутствует.