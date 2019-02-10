Yomiuri: Силы самообороны Японии войдут в миротворческую миссию на Синайском полуострове

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие наземных Сил самообороны Японии будут направлены на Синайский полуостров для участия в миротворческой миссии в составе Международных сил и наблюдателей (MFO), призванных контролировать исполнение египетско-израильского мирного договора 1979 года. Об этом в воскресенье сообщила общенациональная газета Yomiuri.

Она отмечает, что официально соответствующее решение будет утверждено на ближайшем заседании Совета национальной безопасности Японии. Инициатива, по данным издания, последовала со стороны MFO, которая попросила Японию содействовать поддержанию мира в этом региона, "от которого зависит стабильность поставок энергоресурсов на Ближнем Востоке". Японская сторона намеревается направить двух связистов в штаб-квартиру MFO в Шарм-эш-Шейхе.

Египет и Израиль находились в состоянии войны на протяжении 30 лет с момента образования еврейского государства в 1948 году. 17 сентября 1978 года в Вашингтоне были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения, на основании которых 26 марта 1979 года был заключен египетско- израильский мирный договор.