Абэ пообещал продолжить активные переговоры по мирному договору с Россией

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал продолжить активные переговоры с Россией, направленные на заключение мирного договора. Соответствующее заявление глава японского правительства сделал в воскресенье на съезде правящей Либерально-демократической партии, председателем которой он является.

"Нерешенная уже более 70 лет проблема не должна перейти к будущим поколениям. Полный решимости положить конец этой проблеме нашими с президентом [Владимиром] Путиным руками, я хочу продолжить активные переговоры по мирному договору", - подчеркнул он.

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии в ноябре прошлого года в Сингапуре, тогда стороны согласились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.