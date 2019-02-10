Южная Корея подписала соглашение об увеличении расходов на содержание американских войск

ТАСС, 10 февраля. Власти Республики Корея подписали с Соединенными Штатами соглашение, по которому ежегодные расходы на содержание американских войск на юге Корейского полуострова будут увеличены на 8,2% и составят 1,03 трлн вон ($890 млн). Об этом в воскресенье сообщает агентство Yonhap.

Согласно его информации, сделка имеет статус предварительной в связи с необходимостью ее ратификации в южнокорейском парламенте. В то же время подтверждение соглашения в Конгрессе США не требуется.

Как указал агентству дипломатический источник, южнокорейские власти добивались заключения соглашения сроком от трех до пяти лет, однако администрация президента США Дональда Трампа настояла на сделке сроком один год, после чего обсуждение бюджета, выделяемого Республикой Корея на содержание американского военного контингента в стране, продолжится.

Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. американских военнослужащих в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним, ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн).

Телекомпания CNN со ссылкой на два источника в Госдепартаменте Соединенных Штатов 5 февраля информировала, что Республика Корея в ходе очередного раунда консультаций с США согласилась увеличить до примерно $1 млрд ассигнования на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова. В свою очередь телеканал KBS сообщил, что именно США пошли на уступки в вопросе оплаты содержания американских войск. Ранее американская сторона требовала от Южной Кореи до $1,2 млрд, при этом в прошлом году взнос Сеула составил $860 млн.

Последний, десятый раунд переговоров США и Южной Кореи на эту тему состоялся в корейской столице 14 декабря. Предыдущие встречи прошли в 2018 году в Гонолулу, Чеджу, Вашингтоне, Сеуле и Сиэтле. Все они завершились безрезультатно.