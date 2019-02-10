AFP: полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо президентом страны

ТАСС, 10 февраля. Еще один венесуэльский военнослужащий - полковник сухопутных войск Рубен Альберто Паз Хименес признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP).

Также в социальных сетях было опубликовано видео, в котором человек в военной форме, представившийся полковником Рубеном Альберто Пазом Хименесом, заявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы. Он также призвал венесуэльские власти пропустить гуманитарную помощь, доставленную в специальный центр по ее распределению в колумбийском приграничном городе Кукута, на территорию государства.

Ранее лидера оппозиции в качестве главы государства поддержал руководитель Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес. В ВВС его назвали предателем, а президент Николас Мадуро после визита на базу ВВС Либертадор заявил о верности Военно-воздушных сил действующему руководству республики. Также в поддержку Гуайдо высказывался капитан ВВС Венесуэлы Карлос Васкес Гонсалес и полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Венесуэлы в США.