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Политический кризис в Венесуэле

AFP: полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо президентом страны

Ранее лидера оппозиции поддержал генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо EPA-EFE/Miguel Gutiérrez
Описание
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо
© EPA-EFE/Miguel Gutiérrez

ТАСС, 10 февраля. Еще один венесуэльский военнослужащий - полковник сухопутных войск Рубен Альберто Паз Хименес признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP).

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Также в социальных сетях было опубликовано видео, в котором человек в военной форме, представившийся полковником Рубеном Альберто Пазом Хименесом, заявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы. Он также призвал венесуэльские власти пропустить гуманитарную помощь, доставленную в специальный центр по ее распределению в колумбийском приграничном городе Кукута, на территорию государства.

Ранее лидера оппозиции в качестве главы государства поддержал руководитель Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес. В ВВС его назвали предателем, а президент Николас Мадуро после визита на базу ВВС Либертадор заявил о верности Военно-воздушных сил действующему руководству республики. Также в поддержку Гуайдо высказывался капитан ВВС Венесуэлы Карлос Васкес Гонсалес и полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Венесуэлы в США.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Ситуация на Корейском полуострове
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