СМИ: курды проводят операцию против последних форпостов террористов на востоке Сирии

ТАСС, 10 февраля. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) ведут обстрел двух последних форпостов террористов на восточном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Hadath. По его информации, артподготовка началась после того, как из района Багоз по гуманитарному коридору вышли последние группы мирных жителей. Всего за последние дни из этой местности по гуманитарному коридору были эвакуированы 20 тыс. человек.

Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) удерживают в своих руках территорию в 4 тыс. кв. км поблизости от границы с Ираком. По сведениям командования СДС, там могут находиться от 400 до 600 боевиков ИГ.

Ранее источники в сирийской оппозиции сообщили о том, что террористы согласились прекратить военные действия в обмен на предоставление им прохода в Сирийскую пустыню. Однако в СДС эту информацию не подтвердили.

Как передал телеканал Al-Hadath, остатки банд ИГ предприняли попытки прорваться в район пустыни на границе с иракской провинцией Анбар и выйти к оазису Эт-Танф. Международная коалиция во главе с США, которая поддерживает СДС, перебросила в эту местность воинские подкрепления и бронетехнику.

Курдское агентство Firat передало в субботу заявление командования СДС, где сообщалось о предстоящей "последней битве с ИГ" в рамках операции "Буря Эль-Джазиры" (название региона на северо-востоке Сирии), которая проводится с 11 сентября 2018 года.

По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результаты боевых операций и ударов ВВС западной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор было уничтожено свыше 1,1 тыс. террористов. Потери курдов составили 600 бойцов. Жертвами авианалетов коалиции стали порядка 380 мирных жителей, в том числе 130 детей.