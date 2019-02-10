Зеленский намерен снять с депутатов неприкосновенность в случае победы на выборах

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, шоумен и руководитель юмористической студии "Квартал 95" Владимир Зеленский сообщил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины", - цитирует Зеленского агентство "Украинские новости".

Он также пообещал, что уйдет из политики, если люди разочаруются в его работе в качестве президента.

По данным последних соцопросов, Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Второе и третье места делят, по разным опросам, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, за ними следует лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, а замыкает пятерку фаворитов Анатолий Гриценко.

У Зеленского нет четкой политической программы. После своего заявления об участии в президентской гонке он через соцсети обратился к украинцам, предложив написать программу вместе - принять участие в интерактивном опросе и указать пять главных проблем Украины.