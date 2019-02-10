Глава МВД Украины обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что штабы кандидатов в президенты страны разжигают ненависть в обществе, используя насилие и "грязные" политтехнологии.

"Заминированные машины, битвы агитаторов, подкуп и контр-подкуп", - привел Аваков соответствующие примеры на своей странице в Facebook. По его словам, в ходе митинга одного из кандидатов в президенты в Кривом Роге был остановлен гражданин с 10 л зеленки, еще в четырех городах у активистов также изымали зеленку.

"Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе? - отметил глава МВД. - Штабы политиков?! Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными, посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги... А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости!"

Он призвал штабы конкурентов на выборах "остановиться".

Накануне в центре Киеве перед встречей с избирателями кандидата в президенты Юлии Тимошенко были задержаны около 10 человек с зеленкой, газовыми баллоничками, ножами и пистолетом. Рядом с митингом Тимошенко радикалы устроили акцию протеста с требованием расследовать убийство активистки Екатерины Гандзюк. Они также обстреляли из салютов дом Авакова в Киеве. В результате были также задержаны около 40 человек, заведены уголовные дела по статьям "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов", "Захват государственных зданий" и "хулиганство".

Выборы президента состоятся на Украине 31 марта, для участия в которых зарегистрированы 44 кандидата. Украинская полиция уже составила около 600 административных протоколов о незаконной агитации и по факту подкупа избирателей, также возбуждено 19 уголовных дел о нарушениях в ходе избирательной кампании.