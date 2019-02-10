Times: лейбористы обяжут Мэй провести голосование по сделке о Brexit до конца февраля

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия намерена обязать премьер-министра Терезу Мэй провести второе парламентское голосование по соглашению об условиях Brexit до конца февраля. Об этом заявил теневой "министр по вопросам Brexit" в кабинете лейбористов Кир Стармер в опубликованном в воскресенье интервью газете The Sunday Times.

Таким образом политические оппоненты правящей Консервативной партии рассчитывают воспрепятствовать выходу королевства из Евросоюза без сделки вынесением на рассмотрение парламента соответствующей поправки, которая заставит Мэй провести голосование до 26 февраля, а не после саммита ЕС 21 марта - всего за восемь дней до того, как Великобритания должна покинуть Евросоюз. "Мы должны установить крайний срок, когда остается все меньше времени. И это то, что мы собираемся сделать на этой неделе [11-15 февраля]", - сказал Стармер.

По словам теневого "министра по вопросам Brexit", цель поправки также заключается в том, чтобы не допустить ситуации, когда депутаты с приближением Brexit могут быть поставлены перед выбором: либо голосовать за имеющуюся в наличии сделку, либо выходить из ЕС без нее. "Мы не должны оказаться в положении, когда время уходит, а премьер-министр говорит: либо моя сделка, либо будет еще хуже. Это неправильно с точки зрения уважения к парламенту", - добавил политик.