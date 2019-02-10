Посол РФ: Запад проводит системную работу по разрыву вековых связей Минска и Москвы

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. США и Евросоюз проводят в отношении Белоруссии хорошо спланированную и системную работу, направленную на разрыв вековых связей с Россией. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол России в Минске Михаил Бабич в интервью RT .

"Это <…> хорошо спланированная, организованная, системная и многолетняя работа, на нее выделены десятки, сотни миллионов долларов и евро через различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов", - сказал Бабич. По его словам, эта работа нацелена на то, чтобы разорвать вековые связи "между нашими народами, сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России - в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане". "Она нацелена на то, чтобы в дальнейшем использовать эту территорию как плацдарм для давления на Россию", - сказал посол.

Он подчеркнул, что проводится большая идеологическая работа и обработка людей, идет работа над искажением совершенно очевидных фактов истории, большая работа проводится в сфере межконфессиональных взаимоотношений. "Эти возможности очень велики у тех западных центров, которые занимаются этой работой. Мы с вами хорошо видим ее результаты на примере Грузии и Украины", - сказал Бабич.

Комментируя высказывание президента Белоруссии Александр Лукашенко о том, что суверенитет и независимость Белоруссии в ближайшие два года "будут пробовать на зуб", дипломат сказал, что, конечно, такие попытки будут предприниматься, и в этом президент Белоруссии, безусловно, прав. "Но сегодня политическое руководство этой страны очень отчетливо осознает риски и прилагает необходимые усилия в этой части", - сказал он.

Лукашенко в январе 2019 года на церемонии вручения государственных наград заявил, что 2019 и 2020 годы для страны будут непростыми, потому что в эти два года белорусов будут очень сильно "пробовать на зуб" на предмет того, достойны ли они той независимости, о которой всегда и везде говорят".