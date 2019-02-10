СМИ: более 40 человек задержали в Париже во время манифестаций

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала 45 человек в Париже в субботу в ходе 13-го общенационального дня протестов "желтых жилетов". Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах в воскресенье сообщил телеканал BFMTV .

По его данным, из задержанных 42 человека были временно помещены под стражу до разбирательств. Ранее сообщалось о 36 задержанных. Протесты в Париже сопровождались столкновениями их участников с полицией. Всего во Франции в манифестациях приняли участие 51,4 тыс. человек, из которых 4 тыс. - в Париже.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.