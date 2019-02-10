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Нетаньяху подтвердил, что направится на встречу по Ближнему Востоку в Варшаву

Израильский премьер планирует встретиться там, в частности, с вице-президентом США Майклом Пенсом и госсекретарем США Майклом Помпео

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что направляется на следующей неделе на международную встречу высокого уровня по ближневосточной проблематике в Варшаву. Соответствующее заявление он сделал в ходе еженедельного заседания правительства.

"На следующей неделе я направлюсь на конференцию по вопросам мира и безопасности в Варшаву. Я встречусь там с вице-президентом США Майклом Пенсом и американским госсекретарем Майклом Помпео и другими лидерами", - цитирует высказывания премьера его пресс-служба.

Нетаньяху сообщил, что "первым пунктом в повестке дня [встречи в Варшаве] будет Иран". "Как и в дальнейшем не допускать его [Ирана] закрепления в Сирии, как противостоять его агрессии в регионе, а также как, и это важнее всего, не допустить появления у Ирана ядерного оружия", - пояснил израильский премьер.

Международную встречу высокого уровня по ближневосточной проблематике Польша проводит в Варшаве совместно с США. Как информировали в американской администрации, она проводится, чтобы выработать механизмы для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и обсудить вопрос об ограничении влияния Ирана в регионе, которое госсекретарь США охарактеризовал как дестабилизирующее.

Официальные представители России не будут участвовать в конференции. Государство Палестина отказалось от участия в форуме, Тегеран считает эту инициативу направленной против Ирана.

Теги
СШАИранСирияИзраильНетаньяху, БиньяминПенс, Майкл (Майк)Помпео, Майкл (Майк)
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