Тони Блэр считает, что Brexit без сделки угрожает мирному процессу в Северной Ирландии

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit угрожает мирному процессу в Северной Ирландии и крайне опасен для британской экономики. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил в воскресенье бывший британский премьер-министр Тони Блэр (1997-2007).

По его словам, Brexit без сделки "будет очень опасным для Великобритании с экономической точки зрения" и может привести к "потенциально разрушительным" последствиям для мирного процесса в Северной Ирландии. "Brexit без сделки означает появление действительно жесткой границы между севером и югом Ирландии вопреки Белфастскому соглашению, и это спровоцирует огромный раскол в Соединенном Королевстве", - сказал экс-премьер.

Белфастское соглашение, известное как "Соглашение Страстной пятницы", было заключено в 1998 году при участии властей Великобритании и Республики Ирландия. Оно предусматривает отказ Лондона от прямого правления в регионе и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе. Соглашение позволило установить хрупкое политическое равновесие в Северной Ирландии и положить конец трем десятилетиям кровавых столкновений протестантов и католиков, монархистов и республиканцев, противников и сторонников независимости региона от Великобритании.

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а затем позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о так называемом бэкстопе в Северной Ирландии - режиме поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit и заменить его альтернативным вариантом.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.