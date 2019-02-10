Нетаньяху сообщил, что начнет применять закон о сокращении переводов палестинцам

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пообещал начать после 17 февраля реализацию закона об удержании из средств, переводимых Палестинской национальной администрации (ПНА), сотен миллионов долларов, которые та выплачивает в качестве пособий родственникам палестинцев, арестованных или убитых в ходе нападений на израильтян. Соответствующее заявление глава израильского кабмина сделал в ходе еженедельного заседания правительства страны.

"Через неделю работа по реализации закона об удержании сумм, идущих на зарплаты террористов [из средств ПНА], будет завершена. В следующее воскресенье [17 февраля] я созову заседание узкого кабинета безопасности Израиля, и мы утвердим на нем необходимое для удержания этих средств решение", - цитирует высказывания Нетаньяху его пресс-служба. "Пусть ни у кого не возникает сомнений: эти средства будут удержаны через неделю", - добавил премьер.

Кнессет (парламент Израиля) в июле 2018 года утвердил закон об удержании из средств, переводимых ПНА, сумм, соответствующих выплатам палестинских властей родственникам палестинцев, арестованных или убитых во время нападений на граждан еврейского государства. По данным израильского минобороны, ПНА тратит более $300 млн в год на помощь семьям палестинцев, отбывающих тюремные сроки, либо погибших в ходе нападений на израильтян. Такие выплаты, уверены израильские власти, являются прямым стимулом к терроризму, а также препятствуют заключению мирного соглашения между сторонами. Палестинцы утверждают, что эти пособия, которые заложены в бюджет ПНА, являются помощью жертвам израильской оккупации.

Израиль от имени ПНА собирает налоги и пошлины и переводит эти средства палестинцам. Ежемесячные переводы составляют порядка $100 млн. Эти средства являются одной из основных доходных статей бюджета Палестины.