В ДНР заявили о военных учениях Киева у линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 10 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков провели военные учения у линии соприкосновения с провозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) с использованием запрещенной минскими соглашениями реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"По имеющейся у нас информации, 3 февраля на полигоне недалеко от Урзуфа [на юге Донбасса] проведены занятия по специальной подготовке, в ходе которых отрабатывались практические действия по выходу на огневые позиции и подготовке к бою 300-мм РСЗО "Смерч" из состава 15-го реактивного полка украинских вооруженных формирований", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

По данным Безсонова, учения проходили в 49 км от линии соприкосновения сторон. "Использование при учениях данной реактивной системы залпового огня на данном полигоне является прямым нарушений минских соглашений", - добавил он.

Кроме того, в Народной милиций зафиксировали прибытие в зону конфликта в Донбассе нового тяжелого вооружения. В частности, девяти единиц самоходных пушек "Пион", а также трех зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10".

Комплекс мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года предполагает отвод артиллерийских орудий калибра свыше 100 мм друг от друга на 50 км, РСЗО - на 70, реактивных систем "Торнадо", "Ураган", "Смерч" и ракет "Точка" на 140 км. В соответствии с дополнением к документу стороны должны были также отвести от линии соприкосновения артиллерию калибра до 100 мм, танки и минометы.