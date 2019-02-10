Парламент Болгарии заслушает спецслужбы о болгарском следе фигуранта по "делу Солсбери"

СОФИЯ, 10 февраля. /ТАСС/. Болгарская парламентская комиссия по контролю над службами безопасности заслушает экспертов о болгарском следе фигуранта по "делу Солсбери", якобы отравившего четыре года назад болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева. Об этом в интервью телеканалу BTV сообщил председатель парламентской группы правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Цветан Цветанов.

"Когда подобная информация появляется в определенных СМИ, совершенно нормально и закономерно, чтобы парламент получил [объективную] информацию от компетентных органов. Поэтому в четверг состоится встреча членов комиссии с представителями соответствующих спецслужб. Убежден, что действуя подобным образом, мы сможем ограничить спекуляции по этой теме, сможем говорить по существу и о взаимодействии, которое имеем с нашими европейскими партнерами", - сказал Цветанов.

Он пояснил, что сначала необходимо разобраться с датами инцидента и периодами, когда подозреваемый посещал и Болгарию, и Великобританию. "Если будет совпадение со случаем Гебрева, то тогда действительно появляется много интересных вопросов, которые можно задать, но отвечать на них должны компетентные органы", - добавил Цветанов, отказавшись, со ссылкой на конфиденциальность информации, отвечать на дополнительные вопросы.

Информация The Times

Ранее газета The Times, не раскрыв источника этой информации, сообщила, что Скотленд-Ярд и спецслужбы Великобритании могут заняться расследованием информации о причастности предполагаемого третьего участника отравления в Солсбери к другому отравлению, которое якобы было совершено четыре года назад в Болгарии.

По сведениям издания, столичная полиция и служба британской контрразведки MI-5 займутся изучением произошедшего в 2015 году в Болгарии инцидента с предполагаемым отравлением местного торговца оружием Эмилияна Гебрева, которому в итоге удалось выжить. Согласно имеющейся у The Times информации, к этому отравлению, как и к отравлению в Солсбери, может иметь отношение один и тот же сотрудник ГРУ, действовавший под именем Сергея Федотова.

Оперативного комментария по данной теме Скотленд-Ярд предоставить ТАСС пока не смог.

В среду газета The Daily Telegraph сообщила со ссылкой на свой источник о том, что британское следствие работает с версией об участии этого офицера военной разведки в отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предположив, что Федотов может до сих пор находиться на территории Великобритании. Посольство России в Лондоне назвало эту информацию вбросом британских спецслужб.