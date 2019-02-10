Президент Палестины выступил против вмешательства США в дела других стран

ТАСС, 10 февраля. Палестинское руководство выступает против вмешательства США во внутренние дела других стран, в том числе Венесуэлы. Об этом, как передает агентство WAFA , заявил в воскресенье президент Палестины Махмуд Аббас, выступая на 32-м саммите Африканского союза (АС) в Аддис-Абебе.

"Борьба с колониализмом, расизмом, несправедливостью и отстаивание прав народов на самоопределение являются общими проблемами между Палестиной и народами африканского континента, - указал он. - Мы отвергаем любое американское вмешательство в дела какой-либо страны, как это происходит сейчас в Венесуэле".

Аббас в своей речи с трибуны саммита АС также призвал его членов поддержать идею проведения международной конференции для поддержки ближневосточного мирного процесса и принять в ней участие. Кроме того, он предупредил их о попытках Израиля изменить статус Иерусалима и сподвигнуть некоторые государства перенести уда свои посольства. "Те, кто поощряет Израиль действовать как государство, стоящее выше международного права, - это администрация США, которая больше не имеет права единолично патронировать переговоры, потому что она доказала свою абсолютную лояльность по отношению к израильтянам", - отметил президент.