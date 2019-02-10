Польша приобретет у США 20 пусковых установок ракетной системы HIMARS

ВАРШАВА, 10 февраля. /ТАСС/. Польша приняла решение о приобретении американской системы залпового ракетного огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, выступая в воскресенье с речью на территории Первой варшавской бронетанковой бригады.

"В среду мы подпишем соглашение с США о поставке системы HIMARS, - сказал он. - Это будет 20 пусковых установок вместе с вооружением". "Это оборудование дает гарантию эффективности на поле боя", - подчеркнул он.

По словам Блащака, за всю систему Польша заплатит $414 млн. "Это хорошая цена", - оценил глава оборонного ведомства.

"Мы покупаем от нашего союзника - США - прекрасное оружие", - отметил на церемонии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы сможем лучше защищать безопасность, суверенитет и благополучие Польши", - добавил он.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - ракетная система, способная поражать цели на расстоянии до 300 км. Ракетная установка располагается на бронированном легком грузовике.