СМИ: ВВС ливийской армии принудительно посадили гражданский самолет

ТАСС, 10 февраля. Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) в воскресенье перехватила гражданский самолет после того, как он нарушил установленную ранее бесполетную зону на юге страны. Об этом сообщает новостной портал Afrigatenews.

По его данным, воздушное судно Bombardier CRJ200 вылетело с нефтяного месторождения Эль-Филь, находящегося в запретной зоне, и должно было направиться в Триполи. Оно было принудительно посажено истребителем МиГ-23 на находящийся вблизи города Себха (750 км от столицы) аэродром Таманхинт.

В пятницу ЛНА в рамках проводимой с середины января масштабной воинской операции в южном регионе объявила его закрытой для полетов зоной. В коммюнике штаба ВВС отмечалось, что "посадка и взлеты из аэропортов и аэродромов Юга будут возможны только после получения соответствующего разрешения, а любой самолет, независимо от типа, модели и принадлежности, местный или иностранный, осуществляющий пролет без одобрения, будет принудительно посажен в пунктах и базах военно-воздушных сил". Кроме того, указывалось, что воздушные суда, не подчинившиеся вышеизложенным требованиям, будут рассматриваться в качестве "законных враждебных целей" и в некоторых случаях могут быть сбиты, а распоряжение действует "до дальнейшего уведомления".

В субботу сообщалось, что боевая авиация ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара подвергла ударам с воздуха пустынный район вблизи взлетно-посадочной полосы, расположенной рядом с месторождением Эль-Филь, после того, как с нее попытался взлететь самолет местных авиалиний. Налет носил предупредительный характер, жертв и разрушений на земле не было. В лайнере, по некоторым данным, находился генерал-лейтенант Али Кенна, назначенный недавно командующим военным округом Себхи, которая некоторое время назад перешла под контроль ЛНА.

Позднее признанное мировым сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа назвало этот инцидент "актом террора, угрожавшим жизням гражданских лиц", и дало поручение МИД довести соответствующую информацию по нему до сведения Совета Безопасности ООН. Как сообщило издание Al-Wasat, минувшей ночью постоянный представитель Ливии в ООН аль-Махди аль-Маджерби подал в Совбез официальную жалобу триполийского кабмина ПНС на "главное командование восточного региона" (ЛНА).