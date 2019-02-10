Трамп напомнил, что расследование Сената за два года не выявило его сговора с Москвой

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье привлек внимание к заявлению сенатора Ричарда Берра (республиканец от штата Северная Каролина), который в минувший четверг отметил, что за два года проведения расследования возможного сговора предвыборного штаба главы государства с Москвой комитет Сената Конгресса США по разведке не нашел никаких фактов, которые бы доказывали это.

"Сенатор Ричард Берр, глава спецкомитета по разведке Сената, недавно объявил, что за почти два года и по итогам сотен интервью и обзора тысяч документов не было найдено никакого сговора между Трампом и Россией. Кто-то этому удивлен?" - задался вопросом американский лидер на своей странице в Twitter.

В четверг Берр заявил в интервью телекомпании CBS, что "на основе имеющихся у нас на данный момент фактов", "нет ничего, что давало бы основания полагать, что имел место некий сговор кампании Трампа с Россией". "Если бы я мог завершить [расследование] завтра, то бы завершил его завтра. Мы понимаем, что уже почти докопались до самого дна, потому что уже просто не осталось вопросов, на которые нам нужно искать ответы", - подчеркнул сенатор.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американскую политику занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.