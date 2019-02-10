МИД Сербии направил ноту посольству Хорватии из-за нападения на ватерполистов

ТАСС, 10 февраля. Министерство иностранных дел Сербии направило дипломатическую ноту в посольство Хорватии в связи с нападением на игроков ватерпольной команды сербского клуба "Црвена Звезда" в Сплите, хорватская сторона послание получила. Об этом сообщается в воскресенье на сайте сербского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Сербии подало ноту протеста в посольство Республики Хорватия", - говорится в сообщении. Там добавляется, что хорватское диппредставительство ноту получило.

Министерство также выразило "глубокую обеспокоенность и разочарование" в связи с инцидентом.

В субботу портал Slobodna Dalmacija сообщил, что трое игроков "Црвена Звезда" подверглись нападению в кафе в Сплите перед матчем с местной командой "Морнар". Спортсмены были одеты в форму с символикой своего клуба, что вызвало агрессию официанта. Они решили сменить кафе, но в этот момент туда ворвалась группа неизвестных, которые стали избивать ватерполистов арматурой и дубинками. Сербский вратарь, спасаясь от нападавших, прыгнул с набережной в море, где находился до приезда полиции.

В результате инцидента сербская команда отменила матч с хорватским клубом.