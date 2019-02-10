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В Белом доме не исключили угрозы нового "шатдауна" через неделю

Правительство вновь может остановить работу, если Конгресс не выделит средства на возведение стены на границе с Мексикой
Белый дом REUTERS/Jim Bourg
Описание
Белый дом
© REUTERS/Jim Bourg

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов в конце наступающей недели вновь приостановить работу федерального правительства ("шатдаун"), если Конгресс не выделит необходимые средства на возведение стены на американо-мексиканской границе. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании NBC исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни.

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Ему был задан вопрос, может ли он вообще исключить вероятность нового "шатдауна" в конце наступающей недели. "Абсолютно нет, не могу", - ответил Малвэни.

Он предложил взглянуть на ситуацию, которая создастся, если наиболее упорные демократы в Конгрессе возьмут верх и предложат Трампу рассмотреть пакет законов, не предусматривающих вообще никаких средств на возведение стены на границе. "Разве он [президент США] может поставить свою подпись под таким документом? Это невозможно", - категорически заявил Малвэни.

"Вы меня спросили, могу ли я полностью исключить возможность нового "шатдауна". Мой ответ - нет", - резюмировал и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома.

25 января Белый дом и Конгресс договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности всего американского правительства, прекратив таким образом "шатдаун", тянувшийся 35 дней. Однако эта договоренность охватила период только до 15 февраля. Пока республиканцы и демократы не преодолели бюджетные противоречия, касающиеся в основном укрепления контроля над границей США с Мексикой, и не сняли угрозу нового "шатдауна".

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МексикаСШАТрамп, Дональд
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