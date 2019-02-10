Президент ЮАР возглавит Африканский союз в 2020 году

ТАСС, 10 февраля. Президент ЮАР Сирил Рамапоса возглавит Африканский союз (АС) в 2020 году, если сохранит за собой пост главы государства по итогам выборов, назначенных на 8 мая. Такое решение было принято в воскресенье в Аддис-Абебе во время 32-го саммита этой международной организации, сообщает сайт французского журнала Jeune Afrique.

В нынешнем году председательство в АС перешло от президента Руанды Поля Кагаме к египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси, а Рамапоса занял пост первого заместителя председателя. Президент ЮАР выиграл борьбу за главенство в общеафриканской организации на 2020 год у короля Эсватини Мсвати III. Пост председателя АС поочередно переходит на год к представителю одного из пяти субрегионов Черного континента, и, согласно порядку ротации, вслед за Северной Африкой наступает черед Южной.

Кагаме, сложив с себя функции главы организации, занял на текущий года пост его четвертого заместителя. Вторым и третьим заместителями председателя были избраны, соответственно, президенты Демократической Республики Конго Феликс Чисикеди и Нигера - Махамаду Иссуфу.

Вступивший в должность нового главы АС президент Египта в своем выступлении обозначил главные направления своей работы на ближайший год. Ими должны стать развитие инфраструктуры, ускорение вступления в силу соглашения об учреждении Африканской континентальной зоны свободной торговли, создание новых рабочих мест для молодежи и борьба с экстремизмом и терроризмом.

В первый из двух дней работы саммита АС к делегатам с трибуны также обратились генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Палестины Махмуд Аббас, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, предприниматель Билл Гейтс, Поль Кагаме и председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат.