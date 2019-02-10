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Акции протеста во Франции

Представители городов Франции попросили премьера о мерах из-за погромов "желтых жилетов"

В заявлении ассоциации France Urbaine подчеркивается, что предприниматели и жители "захвачены в заложники вандалами"

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Избранные представители крупных французских городов обратились к премьер-министру страны Эдуару Филиппу с просьбой провести срочное собрание в связи с погромами участников манифестаций "желтых жилетов". Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse.

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В коммюнике ассоциации France Urbaine, которая объединяет представителей городов, подчеркивается, что предприниматели и жители "захвачены в заложники вандалами", потери таких городов, как Париж, Дижон, Лион, Нант, Ренн, Руан, Сент-Этьен, Тулуза и других составляют миллионы евро. Ассоциация просит премьера о встрече с министром экономики Брюно Ле Мэром и министром территориального планирования Жаклин Гуро с целью определения способов компенсации и поддержки.

Как указывается, в результате манифестаций был нанесен ущерб как городскому имуществу, так и предприятиям, которые несут потери. Также отмечается сокращение рабочих мест.

Теги
ФранцияФилипп, ЭдуарАкции протеста во Франции
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