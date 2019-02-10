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Белый дом пообещал раскрыть виновника утечки личного графика Трампа в течение недели

И.о. главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни призвал президента США провести реформу госслужбы
И.о. главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни (в центре) AP Photo/J. Scott Applewhite
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И.о. главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни (в центре)
© AP Photo/J. Scott Applewhite

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Источник утечки личного конфиденциального графика президента США Дональда Трампа будет выявлен в течение наступающей недели. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни.

По его словам, чтобы собрать подробные сведения о таком графике, "потребовалось бы проработать три месяца в Белом доме". "Президенту надо провести реформу госслужбы с тем, чтобы доверять всем, кто работает на нас. Однако это еще не достигнуто", - посетовал Малвэни.

Ему был задан вопрос, насколько близко подошел аппарат сотрудников Белого дома к выявлению источника конфиденциальной информации. "Мы с этим разберемся на наступающей неделе <...> Скорее всего, речь идет о карьерном сотруднике. Мы узнаем, насколько трудная эта задача уволить федерального работника", - продолжал и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома, добавив, что, по его опыту, сделать такое "практически невозможно".

Неделю назад портал Axios получил от источника в Белом доме и опубликовал личный график Трампа за последние три месяца. По его данным, обычный рабочий день хозяина Белого дома начинается поздно, большую часть времени он проводит в основном за просмотром телевизора, газет и сообщений в Twitter. Так, портал отмечал, что 60% рабочего времени президента, или около 300 часов, занимает так называемая работа с документами - время, отведенное на внеплановые совещания, телефонные звонки, газеты, ТВ и Twitter. При этом всего 77 часов уделяется на официальные заседания и встречи, 38 часов - на различного рода официальные мероприятия.

Некоторые дни, как указывал Axios, Трамп проводит только за "работой с документами". На следующий день после промежуточных выборов в Конгресс, 7 ноября, под данную деятельность было отведено семь часов. При этом портал указывал, что во время "работы с документами" президент иногда устраивает встречи, о которых не хочет информировать сотрудников Белого дома, "опасаясь утечек". Президент также в это время может проводить беседы по телефону с главами других государств, а также встречи с юристами, которые не отражены в опубликованном графике.

Как отмечается в официальном рабочем графике президента, который Белый дом распространяет ежедневно, как правило, Трамп ничем не занимается до 11 часов утра, когда представители разведсообщества проводят для него регулярный брифинг.

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