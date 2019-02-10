Сенатор США назвал следующие 24 часа решающими в вопросе продления "шатдауна"

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Следующие 24 часа станут решающими и определят, смогут ли республиканцы и демократы в Конгрессе США договориться по вопросам обеспечения безопасности на границе, чтобы таким образом избежать новой приостановки работы федерального правительства ("шатдауна") 15 февраля. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец от штата Алабама, председатель комитета по ассигнованиям верхней палаты Конгресса Ричард Шелби.

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"Я считаю, что переговоры [между республиканцами и демократами] в настоящий момент застопорились. Я надеюсь, что нам удастся сдвинуться с мертвой точки сегодня или завтра к утру, время поджимает", - признал он.

Как пояснил сенатор, одним из камней преткновения является требование оппозиционной партии ввести ограничения на количество лиц с преступным прошлым из числа незаконных иммигрантов, находящихся в центрах временного содержания на территории США. "У нас возникли проблемы с демократами, которые говорят о задерживаемых уголовниках. Они хотят установить предел таких задержаний, а мы [республиканцы] этого не хотим", - пояснил Шелби, отметив необходимость как можно скорее сдвинуться с мертвой точки в переговорах по этому вопросу.

"Я считаю, что следующие 24 часа будут определяющими. Мы способны заключить ряд сделок, но эти сделки должны предусматривать хорошие [выгодные] положения для обеспечения безопасности наших границ", - отметил сенатор. В воскресенье в эфире телекомпании NBC исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни отказался исключить возможность нового "шатдауна", если Конгресс не выделит необходимые средства на возведение стены на американо-мексиканской границе.

25 января Белый дом и Конгресс договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности всего американского правительства, прекратив таким образом "шатдаун", тянувшийся 35 дней. Однако эта договоренность охватила период только до 15 февраля. Пока республиканцы и демократы не преодолели бюджетные противоречия, касающиеся в основном укрепления контроля над границей США с Мексикой, и не сняли угрозу нового "шатдауна".