{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индия получила из США первые четыре вертолета Chinook

Они должны заменить три Ми-26
Военно-транспортный вертолет CH-47F Chinook AP Photo/Stanisaw Raginiak
Описание
Военно-транспортный вертолет CH-47F Chinook
© AP Photo/Stanisaw Raginiak

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 февраль. /ТАСС/. Первые четыре американских военно-транспортных вертолета Chinook (Boeing CH-47F) из 15 заказанных прибыли в Индию. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV.

По этой информации, вертолеты прибыли в порт Мундра в штате Гуджарат. Затем Chinook будут переправлены в Чандигарх, где позже пройдет официальная церемония принятия вертолетов на вооружение.

Индийско-американский межправительственный контракт на поставку вертолетов Chinook стоимостью $1,1 млрд был подписан в сентябре 2015 года. В рамках контракта на поставку 15 таких машин предусмотрен опцион на приобретение Индией еще семь вертолетов этого типа.

После ввода в эксплуатацию вертолеты Chinook заменят три тяжелых вертолета Ми-26, которые ВВС Индии получили из СССР в 1986 году. Новые машины предназначены для выполнения многоцелевых задач, включая, кроме военных, гуманитарные операции, а также помощь в борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщалось ранее, вертолеты Chinook ВВС Индии будут прежде всего обеспечивать 17-й горнострелковый корпус сухопутных войск Индии, который базируется вдоль границы с Китаем.

Теги
СШАИндияКитай
Президентские выборы на Украине - 2019
Полиция Украины открыла 24 уголовных дела из-за нарушений в ходе избирательной кампании
Также составлено 118 административных протоколов
Читать полностью