Индия получила из США первые четыре вертолета Chinook

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 февраль. /ТАСС/. Первые четыре американских военно-транспортных вертолета Chinook (Boeing CH-47F) из 15 заказанных прибыли в Индию. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV.

По этой информации, вертолеты прибыли в порт Мундра в штате Гуджарат. Затем Chinook будут переправлены в Чандигарх, где позже пройдет официальная церемония принятия вертолетов на вооружение.

Индийско-американский межправительственный контракт на поставку вертолетов Chinook стоимостью $1,1 млрд был подписан в сентябре 2015 года. В рамках контракта на поставку 15 таких машин предусмотрен опцион на приобретение Индией еще семь вертолетов этого типа.

После ввода в эксплуатацию вертолеты Chinook заменят три тяжелых вертолета Ми-26, которые ВВС Индии получили из СССР в 1986 году. Новые машины предназначены для выполнения многоцелевых задач, включая, кроме военных, гуманитарные операции, а также помощь в борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщалось ранее, вертолеты Chinook ВВС Индии будут прежде всего обеспечивать 17-й горнострелковый корпус сухопутных войск Индии, который базируется вдоль границы с Китаем.