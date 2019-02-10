Reuters: президент Афганистана готов предоставить талибам офис в стране

ТАСС, 10 февраля. Президент Афганистана Ашраф Гани выразил в воскресенье готовность предоставить возможность членам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) открыть офис в провинции Кабул, Нангархар или Кандагар. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Если "Талибан" хочет офис, я предоставлю его им в Кабуле, Нангархаре или Кандагаре к завтрашнему дню", - сказал Гани во время визита в провинцию Нангархар. "Мы обеспечим прочный и достойный мир в стране", - добавил президент. Как отмечает Reuters, Нангархар является оплотом талибов.

Согласно информации агентства, представители талибов на прошлой неделе подчеркнули важность наличия официального офиса среди ряда требований, которые включали в себя снятие западных санкций, запрет на поездки членам "Талибан", освобождение заключенных и прекращение "пропаганды", направленной против этого движения.

Официальный представитель офиса движения в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил агентству Reuters, что талибы считают необходимым признание международным сообществом существующего в Катаре офиса. "Наше требование о наличии официального политического офиса ясно, мы хотим, чтобы наш офис в Дохе был признан международным сообществом и ООН", - приводит агентство слова Шахина. Он также отметил, что президент Афганистана пытается нанести вред миротворческим усилиям своим последним предложением.

Как отмечает агентство, 25 февраля в Катаре запланирован очередной раунд консультаций представителей "Талибан" со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Переговоры будут сосредоточены на теме режима прекращения огня и выводе с территории страны иностранных войск.