Мадуро открыл крупнейшие военные учения в истории Венесуэлы

КАРАКАС, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил военные учения "Ангостура-200" с участием народного ополчения, которые начались в штате Миранда. Трансляция визита венесуэльского лидера велась в интернет-сервисе Periscope.

Мадуро перед началом учений встретился с военными и осмотрел боевую технику. В выступлении перед участниками маневров венесуэльский лидер подчеркнул необходимость модернизации армии и инвестирования дополнительных средств для закупки современного вооружения.

Учения пройдут с 10 по 15 февраля. Они приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса, на котором в 1819 году в городе Ангостуре была провозглашена независимость Венесуэлы.

Учения проходят на фоне роста заявлений США о том, что Вашингтон не исключает возможности применения военной силы для разрешения политического кризиса в Венесуэле. Ранее сам Мадуро назвал эти учения крупнейшими в истории страны.