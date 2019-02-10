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СМИ: MI-6, "Моссад" и ЦРУ переправили в Британию иранского ученого-ядерщика

По данным газеты, разведывательные службы переправили через Ла-Манш специалиста, владеющего информацией о ядерной программе Ирана, на лодке с нелегальными мигрантами

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Разведывательные службы Великобритании, США и Израиля провели в канун Нового года совместную операцию по переправке через Ла-Манш иранского ученого-ядерщика на лодке с нелегальными мигрантами. Об этом в воскресенье сообщила газета Sunday Express со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, доставленный в Соединенное Королевство 47-летний специалист, владеющий информацией о ядерной программе Ирана, был причастен к организации убийства в 2012 году известного иранского ученого-ядерщика Мустафы Ахмади Рошана. Начиная с октября минувшего года возникли опасения, что агента западных спецслужб могли раскрыть, поэтому МИ-6, ЦРУ и "Моссад" спланировали эту операцию.

В декабре агентам "Моссада" удалось вывезти его из ИРИ, после чего он укрылся среди группы беженцев. После бесед на территории Соединенного Королевства с агентами британской и американской разведки, как утверждает издание, перебежчик был отправлен в США.

Иран выполняет сделку

Иранский перебежчик рассказал британцам, что ИРИ придерживается своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). "Мы укрепились во мнении во время проведенных нами бесед [с ядерщиком], что Иран, похоже, придерживается условий СВПД. Это хорошие новости", - сказал источник газеты.

Издание отмечает, что Иран никогда не скрывал от Международного агентства по атомной энергии факта существования центра по обогащению урана в Натанзе. При этом Тегеран также признал, что еще два ядерных предприятия, расположенных в 240 км от города Кум, способны производить не только энергию, но и боеголовки. Однако, по утверждению бежавшего на Запад иранского ядерщика, последние два центра являются лишь страховочным вариантом на случай срыва иранской ядерной сделки.

Выход США из соглашения

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) остаются приверженными договоренностям.

После выхода США из сделки иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере, и под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными компаниями. В ответ 31 января Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").

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