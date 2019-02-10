Сенатор-демократ считает, что к 2020 году Трамп может уже оказаться в тюрьме

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Сенатор Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс), которая ранее объявила, что вступает в гонку за президентское кресло в 2020 году, считает, что нынешний президент США Дональд Трамп к этому времени может уже "не быть свободным человеком". С таким утверждением она выступила в воскресенье перед своими сторонниками в штате Айова.

"К тому времени, когда мы доживем до 2020 года, Дональд Трамп уже может не быть президентом", - утверждала законодатель, слова которой приводит телекомпания CNN. "На самом деле, он может уже не быть свободным человеком", - сказала она, намекая на то, что глава государства может оказаться в местах лишения свободы.

"Каждый день мы видим расистский твит, твит с ненавистью или нечто темное и ужасное. И что мы будем с этим делать как кандидаты, как активисты, как представители СМИ? Мы позволим ему продолжить разобщать нас?" - задалась вопросом она.

Демократическая партия после возвращения контроля над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов неоднократно грозилась начать ряд расследований деятельности Трампа как во время его пребывания на посту главы государства, так и в ходе избирательной кампании. В комитетах нижней палаты Конгресса они намерены изучить ход расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, налоговые декларации президента и его бизнес, финансовые интересы Трампа в Саудовской Аравии и его контакты с властями этой страны, а также отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и решение главы Белого дома вывести войска из Сирии.

В субботу Уоррен выдвинула свою кандидатуру на участие в президентских выборах в США 2020 года. Среди возможных претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии американские СМИ называют также бывшего вице-президента США 76-летнего Джо Байдена, 77-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера и сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.