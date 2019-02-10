Мадуро: Венесуэла модернизирует системы воздушной и ракетной обороны

КАРАКАС, 11 февраля. /ТАСС/. Венесуэла направит средства на закупки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро на открытии учений "Ангостура-200" в штате Миранда.

"Мы направим достаточно средств, чтобы наши солдаты и ополченцы получили самое современное вооружение, чтобы у Венесуэлы были противовоздушные и противоракетные системы обороны", - сказал он.

"У нас будет самое продвинутое вооружение, от комплексов "Игла" у солдат (переносной зенитно-ракетный комплекс - прим. ТАСС) до самых последних ракет", - пообещал Мадуро участникам учений.

Венесуэльский президент также подчеркнул, что "солдаты [Симона] Боливара (герой войны за независимость испанских колоний - прим. ТАСС) заставят дорого заплатить американскую империю, если она посмеет коснуться венесуэльской земли". "Армия и народ Венесуэлы защитят честь и достоинство родины, которая борется за свое будущее уже 200 лет. Хватит угроз, [президент США] Дональд Трамп!" - заявил он.

Учения в честь 200-летия Ангостурского конгресса, на котором была провозглашена независимость Венесуэлы, начались в воскресенье в штате Миранда. Они продлятся до 15 февраля и пройдут на фоне политического кризиса и заявлений Вашингтона о том, что военное вмешательство в ситуацию в стране не исключается.