Президент Чехии обеспокоен возможностью военной интервенции в Венесуэлу

ПРАГА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан обеспокоен угрозой военной интервенции в Венесуэлу и считает, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может повторить судьбу чехословацкого президента Густава Гусака (1913-1991).

"Меня беспокоит, что ведутся дебаты о военной интервенции в Венесуэле, - отметил Земан в воскресенье вечером в информационно-аналитической передаче Press club пражской радиостанции Frequency 1. - Если Хуан Гуайдо не сможет разрешить эту проблему в Венесуэле и обратится [за военной помощью] к иностранным покровителям, то он закончит свою судьбу как Гусак".

Густав Гусак, являвшийся лидером Коммунистической партии Чехословакии и президентом ЧССР (1975-1989), возглавил в стране процессы подавления демократических завоеваний политической оттепели, вошедшей в историю как Пражская весна 1968 года. Гусак ушел в отставку после Бархатной революции 1989 года.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США. К ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Большинство стран ЕС, включая Чехию, признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро ранее высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.