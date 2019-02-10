Трамп заявил, что претендентка на пост президента США на выступлении походила на снеговика

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, в воскресенье объявившая о вступлении в гонку за президентское кресло в 2020 году, в конце своего выступления в родном штате во время снегопада была похожа на снеговика.

"И снова это произошло. Эми Клобушар объявила о том, что она вступает в гонку за президентское кресло, с гордостью говоря о борьбе с глобальным потеплением, при этом выступая в буквальном смысле во время снежной бури и на морозе. Время подобрано неудачно. К концу своей речи она выглядела как снеговик!" - написал он в своем Twitter.

Клобушар объявила в воскресенье о решении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году. В 2006 году она стала первой женщиной, избранной в верхнюю палату Конгресса США от Миннесоты, и вступила в должность в начале января 2007 года. В 2012 году она со значительным перевесом (65% против 35% голосов) победила республиканца Курта Биллса и была переизбрана в Сенат на второй срок.

Среди возможных претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии американские СМИ называют также бывшего вице-президента США 76-летнего Джо Байдена, 77-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд и сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.