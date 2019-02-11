В США заявили, что вывод контингента из Сирии может быть начат в течение нескольких недель

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте. Об этом сообщил журналистам глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в сферу ответственности которого входит в том числе Ближний Восток.

Репортеры задали ему вопрос о сроках вывода войск США. "Возможно, недели. Однако повторюсь, все будет зависеть от обстановки на месте. Думаю, мы укладываемся в те сроки, которые хотели", - ответил военачальник, слова которого приводит агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике дислоцирован американский контингент численностью 2 тыс. человек. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. На прошлой неделе Трамп заявил, что, возможно, уже на текущей неделе объявит о полном освобождении территории так называемого халифата запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.