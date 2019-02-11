Министр обороны Великобритании предупредит Россию о высокой цене за провокации

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Россия должна заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она якобы предпринимает в отношении стран - членов НАТО. Об этом объявит во время своей речи в понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Выдержки из его предстоящего выступления приводит агентство Press Association .

"[НАТО] должно разработать возможности справляться с теми провокациям, которые Россия устраивает в отношении нас. Такие действия со стороны России должны дорого обойтись", - скажет Уильямсон. В материале агентства не уточняется, какие именно провокационные действия якобы предпринимает Россия. В то же время обращается внимание, что глава британского минобороны призовет НАТО повысить свою готовность в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно опубликованным выдержкам из речи министра обороны, он заявит о необходимости, чтобы Великобритания и ее союзники были готовы "использовать жесткую силу для защиты своих интересов" против стран, которые "надсмехаются над международным правом". "Если просто говорить, и не действовать, то есть риск, что наша страна будет восприниматься не опаснее бумажного тигра", - заявит Уильямсон.

Москва последовательно и решительно отвергала заявления западных политиков о том, что Россия якобы совершает действия, направленные на дестабилизацию международной ситуации.

По информации Press Association, Россия не единственная страна, в отношении которой 11 февраля намерен жестко выступить глава британского Минобороны. По данным агентства, в своей речи он упомянет также Китай, действия которого также, по его утверждениям, размывают границы между миром и войной. В этой связи Уильямсон должен объявить о том, что флагман ВМС Великобритании авианосец Queen Elizabeth выйдет на первое оперативное задание в Тихоокеанской регион, в котором Китай вовлечен в территориальные споры в Южно-Китайском море. Когда именно будет задействован авианосец, не уточняется.