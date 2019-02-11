Эксперты: Китай ожидает позитивных результатов от нового раунда торговых переговоров с США

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Китай в преддверии нового раунда торговых переговоров с Соединенными Штатами настроен на достижение положительных результатов и установление консенсуса между двумя странами. Такого мнения придерживаются китайские эксперты, чьи высказывания в понедельник приводит газета China Daily.

"Китайско-американские консультации шагнули далеко вперед, - цитирует газета заместителя главы Китайского центра международных экономических обменов Вэй Цзяньго. - Несмотря на то что на следующем этапе [торговых переговоров] обе стороны будут подвергаться давлению со стороны различных внешних факторов, я уверен, что Китай и США посредством диалога смогут прийти к более весомым и значительным действиям по урегулированию разногласий".

Аналогичное мнение выразил и старший научный сотрудник центра Чжан Яньшэн, который отметил, что "несмотря на имеющиеся проблемы и трудности, две страны могут разрешить торговый конфликт и развивать дальнейшее взаимодействие и кооперацию". "В данном случае сотрудничество является единственно возможным выбором для обеих сторон", - подчеркнул он.

Эксперты также отмечают, что для достижения консенсуса необходимо поддерживать диалог между двумя странами на всех уровнях. По словам сотрудника Академии международной торговли и экономического сотрудничества КНР Чжоу Ми, "китайские и американские компании не намерены прекращать сотрудничество". "Для обеспечения стабильности в отношениях двух сторон и их дальнейшего развития следует поддерживать взаимодействие [между странами] на самых различных уровнях", - указал он.

В субботу министерство коммерции КНР подтвердило информацию о проведении 14-15 февраля в Пекине нового раунда переговоров между США и Китаем по торговому соглашению. Согласно заявлению ведомства, делегация американского правительства прибудет в китайскую столицу 11 февраля.

В начале декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Хозяин Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к этому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.